Названы 10 лучших зарубежных фантастических фильмов 21-го века

Эти картины оказали наибольшее влияние на развитие жанра фантастики за последние 25 лет. «Интерстеллар», 2014 кадр из фильмаКиноканал FAN представил топ-10 лучших зарубежных фантастических фильмов, вышедших за последние 25 лет.
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