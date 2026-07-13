Названы 10 лучших зарубежных фантастических фильмов 21-го века

Эти картины оказали наибольшее влияние на развитие жанра фантастики за последние 25 лет. «Интерстеллар», 2014 кадр из фильмаКиноканал FAN представил топ-10 лучших зарубежных фантастических фильмов, вышедших за последние 25 лет.