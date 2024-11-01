Бытовые советы, которые облегчают жизнь и экономят время

Иногда хочется перемен, в том числе и в интерьере. Но, к сожалению, не всегда есть возможность сделать полноценный ремонт, а вот обновить обстановку, разбавив оригинальными деталями – проще простого, да и навести порядок с помощью подручных средств – не составит труда.