Бытовые советы, которые облегчают жизнь и экономят время

Иногда хочется перемен, в том числе и в интерьере. Но, к сожалению, не всегда есть возможность сделать полноценный ремонт, а вот обновить обстановку, разбавив оригинальными деталями – проще простого, да и навести порядок с помощью подручных средств – не составит труда.
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