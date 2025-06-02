В Петербурге уникальная операция спасла жизнь подростку

Ему удалили злокачественную опухоль головного мозга В Центре имени Раухфуса успешно провели сложнейшую операция по удалению злокачественной опухоли головного мозга у 16-летнего подростка, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
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