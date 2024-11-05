Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Вернулись ли? А может плесень поразила уже очень глубоко?Мы уже совсем ины...
  • Tatyana Fedotova
    А почему бы не вернуть целостность СССР? или царской России до первой мировой войныВ Госдуме ответил...
  • Tatyana Fedotova
    Чёрное море, Баренцево море, Белое море не дают спать НАТовским сволочам.В Госдуме ответил...

Все больше государств принимают меры для ограничения деятельности «иноагентов»

Все больше государств принимают меры для ограничения деятельности «иноагентов»

История полна примеров, указывающих на то, как государства, выдержавшие воздействие извне, были ввергнуты в пучину хаоса внутренних междоусобиц по причине наличия так называемого «внутреннего врага», очень часто именуемого «пятой колонной».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх