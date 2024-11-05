Все больше государств принимают меры для ограничения деятельности «иноагентов»

История полна примеров, указывающих на то, как государства, выдержавшие воздействие извне, были ввергнуты в пучину хаоса внутренних междоусобиц по причине наличия так называемого «внутреннего врага», очень часто именуемого «пятой колонной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии