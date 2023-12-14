Еще три учреждения культуры в Пензенской области претерпели капитальный ремонт

Губернатор Олег Мельниченко сообщил о восстановлении Детской музыкальной школы № 5 в Пензе, Вачелайского сельского Дома культуры в Сосновоборском районе и Центра культурного развития в Наровчатском районе.
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