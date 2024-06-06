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РИАН: В результате ДТП с участием автозака в Москве есть пострадавшие

РИАН: В результате ДТП с участием автозака в Москве есть пострадавшие

Два человека были травмированы по итогам ДТП с участием полицейского автозака в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя Главного управления Министерства внутренних дел России по городу.

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