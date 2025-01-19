Юрист Миронов: для регистрации автомобиля с 1 марта не потребуется полис ОСАГО

В России с 1 марта 2025 года начинают действовать новые правила регистрации транспортных средств. Подробности нововведений рассказал агентству «Прайм» руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
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