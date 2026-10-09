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Аргументы и Факты

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Социолог Нартова объяснила, почему зумеры откладывают рождение детей

Социолог Нартова объяснила, почему зумеры откладывают рождение детей

Старший научный сотрудник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Надежда Нартова рассказала KP.RU, что молодые россияне всё чаще откладывают создание семьи и рождение детей до 30–35 лет, поскольку сначала стремятся получить образование и обеспечить себе стабильный доход.

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