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INSETE: Северная Греция сильнее всего пострадала из-за отсутствия туристов из РФ

INSETE: Северная Греция сильнее всего пострадала из-за отсутствия туристов из РФ

Сильнее всего из-за отсутствия туристов из России пострадала Северная Греция. Об этом РИА Новости сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

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