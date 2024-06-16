ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО-1 и обвиняемых в захвате к ИГИЛ*

Проверка будет направлена на выяснение происхождения ножей и флагов с символикой организации.Главное управление ФСИН проведет проверку о возможной причастности сотрудников СИЗО-1 или обвиняемых к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* в связи с недавним инцидентом с захватом заложников.