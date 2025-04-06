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В Южной Корее предложили пересмотреть конституцию после импичмента президенту

В Южной Корее предложили пересмотреть конституцию после импичмента президенту

Спикер Национальной ассамблеи (парламент) Южной Кореи Ву Вон Шик на пресс-конференции 6 апреля предложил незамедлительно приступить к пересмотру конституции, чтобы ограничить полномочия президента страны Юн Сок Ёля, сославшись на широкую общественную поддержку этого шага после импичмента.

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