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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Wildberries решил уравнять выплаты за обработку курьерских и клиентских заказов

Wildberries решил уравнять выплаты ПВЗ за обработку курьерских и клиентских заказов. С декабря маркетплейс проводил эксперимент, в рамках которого выплаты за выдачу товаров в ПВЗ курьерам стали меньше, чем за выдачу товаров в ПВЗ клиентам.

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