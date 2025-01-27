Wildberries решил уравнять выплаты за обработку курьерских и клиентских заказов

Wildberries решил уравнять выплаты ПВЗ за обработку курьерских и клиентских заказов. С декабря маркетплейс проводил эксперимент, в рамках которого выплаты за выдачу товаров в ПВЗ курьерам стали меньше, чем за выдачу товаров в ПВЗ клиентам.
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