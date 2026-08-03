В том же квартале еще один автобус. Водитель снял таблички. Но вчера данная машина с госномером Р 796 ХР 46 работала на маршруте #56.
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В том же квартале еще один автобус. Водитель снял таблички. Но вчера данная машина с госномером Р 796 ХР 46 работала на маршруте #56.