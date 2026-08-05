«Это единственное, что сработает»: генерал Соболев назвал массированный удар по логистике Киева шагом к завершению СВО

Удары по логистике Киева приближают завершение СВО, считают в Госдуме.Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев назвал ночную атаку на логистические центры Киева и Киевской области «зеркальным ответом» на систематические обстрелы российских городов и гражданских объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии