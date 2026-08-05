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Царьград

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«Это единственное, что сработает»: генерал Соболев назвал массированный удар по логистике Киева шагом к завершению СВО

«Это единственное, что сработает»: генерал Соболев назвал массированный удар по логистике Киева шагом к завершению СВО

Удары по логистике Киева приближают завершение СВО, считают в Госдуме.Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев назвал ночную атаку на логистические центры Киева и Киевской области «зеркальным ответом» на систематические обстрелы российских городов и гражданских объектов.

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