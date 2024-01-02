Древнеримские бани британского города: археологическое достояние с захватывающей историей

При упоминании древнеримских бань на ум никак не может прийти Англия, а зря. Именно в древнем городке Бат, название которого переводится как «баня», сохранились древнейшие курорты мира, начинающие свою историю от кельтов.
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