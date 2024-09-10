К мужику с деньгами прибежит любая? Почему мужчины, которые так думают, жестоко ошибаются

«Вот у меня вопрос к дамам. Вы говорите, мужчина должен и обязан содержать женщину, давать деньги на любые хотелки, терпеть ее неуважительное отношение к себе, а что дама сама даст взамен на все это?» Один из типичных комментариев в Дзен На самом деле, мы так не говорим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии