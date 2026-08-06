Gulf Shipping Grinds to a Halt Following Houthi Missile Claim

Vessel traffic at the Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb Strait crumbled on Wednesday from the previous day amid a Houthi claim they have hit a Saudi oil tanker in the Red Sea and hopes that Oman and Iran could reach a deal on jointly managing Hormuz.
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