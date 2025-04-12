Политика как он...
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Политика как она есть

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Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

Пожар охватил здание резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био. Об этом сообщило министерство информации и гражданского образования страны на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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