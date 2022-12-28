Все мы, сегодняшние бесславные дети советского народа - а некоторые из нас, манкуртов - Особо Талантливые Наследники достижений советского народа - понимаем, что мраксизм-ленинизм - это не более, чем опасная сказка для Особо Талантливых Наследников достижений социализма, как метко заметил один из Гееполитиков нашего православного Отечества, промыслом Б-гаЪ избавившегося - слава Капиталу! - от бесовства большевистскога! Что делать? "Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология.