Медвежий угол

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Что делать?

Что делать?

Все мы, сегодняшние бесславные дети советского народа -  а некоторые из нас, манкуртов -  Особо Талантливые Наследники достижений советского народа -  понимаем, что мраксизм-ленинизм - это не более, чем опасная сказка для Особо Талантливых Наследников достижений социализма, как метко заметил один из Гееполитиков нашего православного Отечества, промыслом Б-гаЪ избавившегося - слава Капиталу! - от бесовства большевистскога! Что делать? "Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология.

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