«Независимой» лжи больше не будет? Трамп прекратил финансирование СМИ из-за дела USAID

Американские издания потеряли крупных подписчиков в лице департаментов правительства США. Поводом послужили обвинения в адрес некоторых из них в получении денег от агентства USAID, которое участвовало в финансировании журналистов по всему миру.
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