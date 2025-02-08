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Добрый Мир

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«Независимой» лжи больше не будет? Трамп прекратил финансирование СМИ из-за дела USAID

«Независимой» лжи больше не будет? Трамп прекратил финансирование СМИ из-за дела USAID

Американские издания потеряли крупных подписчиков в лице департаментов правительства США. Поводом послужили обвинения в адрес некоторых из них в получении денег от агентства USAID, которое участвовало в финансировании журналистов по всему миру.

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