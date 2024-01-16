Оптимисты и пессимисты: у кого из них сильнее иммунитет

Эмоции оказывают значительное влияние на наш организм, в том числе и на иммунную систему. Причем, это влияние носит не только краткосрочный характер, но может сказываться на здоровье и в долгосрочной перспективе.
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