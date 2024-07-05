Мини-ПК Xyber Team в стиле Cybertruck получил процессор AMD Ryzen 7 8845HS

Гонконгская компания Xyber Team запустила производство мини-ПК Xyber XPC в стиле Tesla Cybertruck. Компьютер был представлен на выставке Computex, однако тогда характеристики устройства не раскрывались, сообщает портал WCCFTech.
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