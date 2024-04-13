Экс-командующий объединёнными силами Великобритании прогнозирует поражение Украины уже в 2024 году

Уже в текущем 2024 году вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в конфликте с Россией. Такой нерадостный для Киева прогноз озвучил британской прессе бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.
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