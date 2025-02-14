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Учились бы дольше, да батя не велит

Учились бы дольше, да батя не велит

Все меньше цыганских семей решают отдавать своих детей в школу. Только половина цыган заканчивает начальную, а в старших классах остаются лишь 0,8 процента от всех цыганских детей.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Из цыганских семей, которые не отдают детей в школу, надо изымать детей, а самих родителей наказывать, вплоть до лишения родительских прав. Если они не хотят жить по законам страны, пусть уезжают туда, где детям не нужно учиться. Хватит, сколько можно терпеть этот цыганский сепаратизм!
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1 д.
Ника
Поддерживаю!
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1 д.
Ника
Либерасня, хватит уже пилить бюджет всякими программами.
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1 д.
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