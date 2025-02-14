Учились бы дольше, да батя не велит

АС

Александр Сысоев

Из цыганских семей, которые не отдают детей в школу, надо изымать детей, а самих родителей наказывать, вплоть до лишения родительских прав. Если они не хотят жить по законам страны, пусть уезжают туда, где детям не нужно учиться. Хватит, сколько можно терпеть этот цыганский сепаратизм!