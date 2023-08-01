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Бобровский о травмах игроков «Флориды» в плей-офф: «Был слегка шокирован видеть ребят в обойме, когда узнавал их диагнозы»

Клуб впервые с 1996 года дошел до финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» (1-4).

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