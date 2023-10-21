Страшные детали событий вечера 18 октября в доме бывшей тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Парасковии Ткаченко помогли выяснить показания подозреваемого в двойном убийстве — пасынка музыканта Романа Микояна, а также рассказы его матери Галины Ткаченко и соседей убитой пенсионерки.
Двойное убийство в семье Стаса Намина...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Этому подонку дали 2 года условно за сбитую насмерть женщину?Поразительно просто. Наверное, звёздный папаша подсуетился и судью подкупили.
Ответить
4 час.
Элеонора Коган
И вот результат налицо - убийство двух ни в чём неповинных людей. Пожизненно ему надо.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии