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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об отсутствии трансляций ЧР по лыжероллерам: «Не надо показывать соревнования, к которым спортсмены не готовятся. Слишком жирно будет»

В Тюмени с 14 по 16 сентября проходил чемпионат России по лыжероллерам, который нигде не транслировали.

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