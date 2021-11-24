Якеменко: Политика сегодня все чаще рождается не в кабинетах, а в альковах и будуарах

Телеграм канал Якеменко В наши дни мы наблюдаем деформацию привычных форм политики. Политика, которая приобрела в прошлом столетии религиозные черты (догматизм, сакрализация, американский монополитизм по аналогии с монотеизмом) на глазах уходит из жизни, уплощается, опошляется.
Популярные статьи
- Сатановский: Наш человек не сдаётся перед заразой. Сам сдохнет, всех перезаразит, но на укол не решится и маску носить не будет
- История жизни, редкой непотопляемости и удивительной востребованности Чубайса далеко не окончена и ждёт своих биографов
- В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года
Свежие комментарии