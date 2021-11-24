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Якеменко: Политика сегодня все чаще рождается не в кабинетах, а в альковах и будуарах

Якеменко: Политика сегодня все чаще рождается не в кабинетах, а в альковах и будуарах

Телеграм канал Якеменко В наши дни мы наблюдаем деформацию привычных форм политики. Политика, которая приобрела в прошлом столетии религиозные черты (догматизм, сакрализация, американский монополитизм по аналогии с монотеизмом) на глазах уходит из жизни, уплощается, опошляется.

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