Астрофизик Абунина предупредила о начале умеренной магнитной бури 23 января

Умеренная магнитная буря должна начаться утром 23 января, она продлится не более суток. Об этом заявила РИА «Новости» работник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина.