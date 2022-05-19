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Пойнт не сыграет с «Флоридой» во 2-м матче серии из-за травмы нижней части тела

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт не примет участия во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой», который пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

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