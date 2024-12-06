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ТАСС: российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в городе Часов Яр

ТАСС: российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в городе Часов Яр

Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в центре города Часов Яр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного штаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным Чукча.

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