ТАСС: российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в городе Часов Яр

Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в центре города Часов Яр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного штаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным Чукча.
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