Губернатор Богомаз 3 ноября проведет прямую линию с жителями Брянской области

Трансляция будет осуществляться, в том числе, в телеграм-канале губернатора, в эфире телеканалов "Брянская губерния", "ОТР", радиостанции "32РАДИО", в группе "Брянская область социальной сети "ВКонтакте" .
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