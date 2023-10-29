Полковник Макгрегор предсказал для США вьетнамский сценарий на Украине

В скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву, заявил 27 октября американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, опубликованном на Youtube-канале.
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