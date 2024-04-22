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На Украине нашли пропавшего из СИЗО координатора диверсий на «Северные потоки»

На Украине нашли пропавшего из СИЗО координатора диверсий на «Северные потоки»

«Зеркало недели»: координатор атак на «Северные потоки» Червинский нашелся На Украине нашли пропавшего из СИЗО предполагаемого координатора атак на «Северные потоки», бывшего украинского полковника Романа Червинского.

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