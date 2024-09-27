Toyota тестирует новый двигатель – он круче, чем у культовой Supra!

В японской компании сообщили о том, что Toyota продолжает вести работу по созданию нового семейства четырёхцилиндровых двигателей, которые, по словам инженеров «Тойоты», будут лучше, чем один из самых известных, вошедших в историю автомобильного двигателестроения, моторов японской компании — 2JZ-GTE, который в свое время устанавливался на спортивную Toyota Supra.