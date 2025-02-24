РЖД внедряют удобные нормы тихой сапой. Железнодорожный рынок должен бороться с неработающими правилами, пока они не превратились в закон

В январе ОАО «РЖД» представило крупнейшим операторам проект договора о взаимодействии. Этот довольно ёмкий документ вобрал в себя множество положений из локальных актов монополии, касающихся вопросов приписки, приёма и оформления порожних вагонов, и информационного обмена.