РЖД внедряют удобные нормы тихой сапой. Железнодорожный рынок должен бороться с неработающими правилами, пока они не превратились в закон

В январе ОАО «РЖД» представило крупнейшим операторам проект договора о взаимодействии. Этот довольно ёмкий документ вобрал в себя множество положений из локальных актов монополии, касающихся вопросов приписки, приёма и оформления порожних вагонов, и информационного обмена.
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