Турция войдет в «Лунный клуб»

«Соглашениям Артемиды», предусматривающее мирное, прозрачное и совместное исследование Луны, Марса и других небесных тел, подписал в Вашингтоне в штаб-квартире НАСА от лица Турции министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Качыр, 1 сентября сообщает Anadolu.