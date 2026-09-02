Турция войдет в «Лунный клуб»

«Соглашениям Артемиды», предусматривающее мирное, прозрачное и совместное исследование Луны, Марса и других небесных тел, подписал в Вашингтоне в штаб-квартире НАСА от лица Турции министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Качыр, 1 сентября сообщает Anadolu.
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