В Санкт-Петербурге ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона Крыша «Тропикана Филд», расположенного в Санкт-Петербурге в штате Флорида, получила серьезные повреждения из-за бушующего урагана.
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В Санкт-Петербурге ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона Крыша «Тропикана Филд», расположенного в Санкт-Петербурге в штате Флорида, получила серьезные повреждения из-за бушующего урагана.