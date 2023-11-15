xMEMS представила первые в мире ультразвуковые кремниевые динамики — они обеспечат мощный бас компактным наушникам

Один из перспективных разработчиков MEMS-динамиков, молодая компания xMEMS, готовит к демонстрации на CES 2024 интересную новинку — кремниевые динамики для наушников, которые демонстрируют впечатляющую громкость на низких частотах.
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