Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    В жопу дудя-мудя!«Угроза даже для ...
  • Сергей Туренко
    А это уже не шутки, это порочащие  честь и достоинства факты, либо наносящие ущерб репутации компании. . Так что тов....«Абсурд становитс...
  • 1941-1945
    Да видать хорошо провели соревнование Что мужик аж бока подпёр А бедная женщина держит кастрюлю  перед репортером Кот...В Оренбуржье для ...

Военнослужащие ВВО в Бурятии приступили к полевым занятиям с применением модульной системы обучения

Военнослужащие ВВО в Бурятии приступили к полевым занятиям с применением модульной системы обучения

Применяемая модульная система обучения подразделений, включает освоение теории в учебных классах, приобретение практических навыков на приказарменной учебной базе и тренажерах, отработку практических задач на полигонах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх