Кто такой Андрей Белоусов, которого Путин предложил назначить министром обороны РФ?

Президент РФ предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, министром обороны РФ Президент России Владимир Путин определился с кандидатом на пост министра обороны РФ: на эту должность вместо Сергея Шойгу он выдвинул бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
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