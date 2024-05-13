Кто такой Андрей Белоусов, которого Путин предложил назначить министром обороны РФ?

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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Комментарии
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Александр Доливо
Налоговик - был, егерь - был, теперь - экономист, борец с бюрократией и коррупцией в МО РФ.
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