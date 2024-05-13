Кто такой Андрей Белоусов, которого Путин предложил назначить министром обороны РФ?

Президент РФ предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, министром обороны РФ Президент России Владимир Путин определился с кандидатом на пост министра обороны РФ: на эту должность вместо Сергея Шойгу он выдвинул бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.