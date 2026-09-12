«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру, отметив сложность предстоящего матча. «Сразу было понятно, что это будет непростой матч.
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