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Регионы России

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«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру, отметив сложность предстоящего матча. «Сразу было понятно, что это будет непростой матч.

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