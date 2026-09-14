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Царьград

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Александар Радойичич выбрал Горького для театральной постановки

Александар Радойичич выбрал Горького для театральной постановки

Сербский актер Александар Радойичич мечтает сыграть в пьесе Горького "На дне". На фестивале в Екатеринбурге он поделился впечатлениями от участия в сериале "Трудно быть богом" и отметил значимость развития человека вместе с технологиями.

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