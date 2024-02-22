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В Мичуринске чиновник оплатил контракт, который по факту не был выполнен

В Мичуринске чиновник оплатил контракт, который по факту не был выполнен

В Мичуринске прокуратура выявила факт приёмки и оплаты работ, которые фактически не были выполнены. Установлено, что 11 декабря прошлого года между отделом реализации проектов администрации Мичуринска и ООО "АП-Строй" был заключен договор на демонтаж кровельной системы нежилого здания.

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