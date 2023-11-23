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Гэри Трент смазал оба штрафных за 8 секунд до конца, Бадди Хилд не реализовал 3-очковый на победу под сирену

Гэри Трент смазал оба штрафных за 8 секунд до конца, Бадди Хилд не реализовал 3-очковый на победу под сирену

«Индиана» в напряженной концовке на своем паркете уступила «Торонто» – 131:132. Защитник «Рэпторс» Гэри Трент дважды промахнулся с линии штрафных при «+1» на табло за 8,2 секунды до финальной сирены.

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