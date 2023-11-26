Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннетт 26 ноября показал последствия разрушений в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые произошли из-за обстрелов со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из поставленного им западными союзниками американского оружия.
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