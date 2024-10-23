Путин: игнорировать беспрецедентный интерес к БРИКС было бы неправильно

РИА Новости/Александр Казаков Игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к БРИКС было бы неправильно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.
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