Короткий спич огромного писателя

В.Бурлаков " Если мы будем драпировать Мавзолей, мы продемонстрируем слабость. Это все равно, что на российских десантников вместо камуфляжа надеть бикини".С времён предательской власовской горбачёвщины западные стратеги учли свою ошибку с гитлеровщиной, взяли курс на внутренный развал СССР. Глобальный либерализм стал эффективным инструментом, их "цветные революции"с использованием националистического и религиозного экстремизма дал желаемый результат.Запад использовал животный инстинкт человека потребительского общества. Обогащения за счёт чужого труда ,наркомания,проституция пидарастия стали государственным символом. Однополые лидеры глобальной либерастии, по задумке Запада способны решить их проблему по сокращению населения планеты Земля.На примере стран, принявших "либеральные ценности"видна степень деградации их населения, их умственного развития,отсутствие памяти,чести,достоинства.В двухтысячных годах, только частичный отказ России от скотского либерализма, спас её от катастрофического распада!

Александр Пелимский

Да хоть с какой веры, даже если атеист. Вот с человеческой точки зрения, человек, которого признали святым, который всю жизнь посвятил служению церкви и людям,в гробу бы перевернулся, если бы узнал КАК его "отблагодарили" единоверцы, ему даже в гробе было отказано, а тело расчленено и выставлено на показ людям!!! А легитимность, что легитимность, на что только не пойдёшь ради получения выгоды. Нет такого преступления, которого бы не совершали от имени бога и во славу его.... индульгенции так же были легитимны как и костры инквизиции. И поэтому отказывать в легитимности мавзолею Ленина , просто прикрывать СВОИ грехи. По всему миру более сотни мавзолеев, даже в "светочи демократии", и ни кто не требует их снести, так как ЭТО история народа, которой гордятся. И только в России принято свою историю пинать ногами! Если самому не уважать свою историю, кто же тебя уважать то будет, что сейчас и происходит....