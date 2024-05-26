В ЕС опасаются плана США по российским активам

Politico: в ЕС опасаются расходов налогоплательщиков из-за плана США по активам В ЕС хотят добиться гарантий от США, что налогоплательщики не окажутся «на крючке» из-за плана по выделению Украине $50 млрд в кредит под залог будущих доходов от активов России.