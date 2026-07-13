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Аргументы и Факты

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Врач Станкевич предупредила о скрытых аллергенах на даче и в городе летом

Врач Станкевич предупредила о скрытых аллергенах на даче и в городе летом

Летом причиной аллергии могут стать пыльца трав и сорных растений, сырая земля, компост, плесневые грибы, укусы насекомых, сезонные продукты и кондиционеры, распространяющие при загрязненных фильтрах бытовую пыль и споры грибков.

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